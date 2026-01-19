Dapat Dukungan Motul, Julian Johan Cetak Hasil Positif di Rally Dakar 2026

Senin, 19 Januari 2026 – 10:26 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Didukung penuh Motul, Julian Johan menorehkan pencapaian bersejarah di ajang reli paling ekstrem di dunia, Rally Dakar 2026.

Motul, brand pelumas global yang berstatus Official Partner Rally Dakar 2026, turut mengambil peran penting lewat dukungan penuh kepada pereli Indonesia Julian Johan.

Dengan warisan teknologi motorsport kelas dunia, Motul menjadi salah satu faktor pendukung performa kendaraan Jeje—sapaan akrab Julian Johan—selama menaklukkan setiap etape balapan.

Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, menjelaskan kolaborasi Motul dan Julian Johan telah terjalin sejak beberapa tahun terakhir.

Sebagai brand ambassador Motul Indonesia, Jeje sebelumnya juga mendapat dukungan saat berlaga di Asia Cross Country Rally (AXCR) 2023 dan 2024.

Rally Dakar 2026 menjadi kelanjutan dari perjalanan tersebut di level tertinggi reli dunia.

"Formulasi pelumas Motul dirancang untuk menjaga performa mesin tetap optimal di suhu tinggi, tekanan berat, serta jarak tempuh panjang yang menjadi karakter utama Rally Dakar," kata Welmart dalam keterangannya, Senin (19/1).

Dukungan itu disebut sebagai bagian dari komitmen Motul di dunia motorsport internasional.