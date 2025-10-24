Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Dapat Fasilitas KITE Pembebasan, Perusahaan Manufaktur Ini Siap Serap Tenaga Kerja Lokal

Jumat, 24 Oktober 2025 – 07:35 WIB
Dapat Fasilitas KITE Pembebasan, Perusahaan Manufaktur Ini Siap Serap Tenaga Kerja Lokal - JPNN.COM
Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Imik Eko Putro (kiri) secara simbolis menyerahkan fasilitas fiskal Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan kepada PT Hamana Works Indonesia pada Kamis (23/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TEGAL - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta secara resmi memberikan fasilitas fiskal Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan kepada PT Hamana Works Indonesia.

Fasilitas tersebut diberikan kepada perusahaan manufaktur yang berlokasi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah itu pada Kamis (23/10).

PT Hamana Works Indonesia merupakan salah satu perusahaan otomotif berskala internasional yang memproduksi car carrier, double carrier, dan single carrier untuk diekspor ke Jepang.

Baca Juga:

Pabrik di Kabupaten Tegal ini merupakan satu dari dua pabrik Hamana Works, dengan pabrik utama berlokasi di Jepang.

Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Jateng DIY R. Megah Andiarto mengatakan kehadiran PT Hamana Works Indonesia diharapkan membawa dampak ekonomi positif bagi daerah.

Mulai dari peningkatan penyerapan tenaga kerja, kerja sama dengan industri kecil dan menengah, kontribusi terhadap pendidikan para pegawai dan keluarga pegawai, serta tumbuhnya usaha-usaha penunjang di sekitar kawasan industri.

Baca Juga:

Perusahaan tersebut telah menanamkan investasi sebesar Rp 49,53 miliar pada 2025 dengan proyeksi peningkatan hingga Rp 100,93 miliar di 2029.

Dari sisi ketenagakerjaan, PT Hamana Works Indonesia menyerap 71 orang tenaga kerja pada tahun ini, dan diproyeksikan meningkat menjadi 94 orang di 2029.

Perusahaan manufaktur yang berlokasi di Kabupaten Tegal, PT Hamana Works Indonesia resmi mendapatkan izin fasilitas KITE Pembebasan dari Bea Cukai

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   fasilitas KITE Pembebasan  perusahaan manufaktur  Tenaga Kerja Lokal  PT Hamana Works Indonesia  Bea Cukai  industri  fasilitas fiskal 
BERITA FASILITAS KITE PEMBEBASAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp