Dapat Kompensasi, Sopir Angkot hingga Kusir Delman di Jabar Agar Libur Saat Mudik

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal memberikan kompensasi uang saku kepada sopir angkutan kota (angkot), penarik becak, hingga kusir andong agar libur di sepanjang jalur utama mudik Lebaran.

Langkah itu Dedi lakukan guna menjamin kelancaran arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah.

Kebijakan meliburkan angkutan lokal tersebut diambil agar tidak terjadi penyumbatan arus lalu lintas bagi pemudik yang melintasi Jawa Barat menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Pemprov Jabar tidak akan membebani Polri terlalu berat. Saya sudah lapor ke Pak Kapolda, seluruh jalur mudik yang ada angkot, becak, andong, dan berbagai hal lainnya akan diliburkan menjelang dan setelah Idulfitri," ujar Dedi di Bandung, Kamis.

Pria yang akrab disapa KDM tersebut menjelaskan para pengemudi yang berhenti beroperasi selama satu pekan akan mendapatkan uang saku sebagai pengganti penghasilan harian mereka.

Hal ini diprediksi akan menarik perhatian publik karena menyentuh langsung aspek ekonomi masyarakat kecil sekaligus solusi kemacetan di titik-titik pasar tumpah.

"Pada saat mudik, (sopir angkot) bisa tinggal di rumah bersama keluarganya dan mendapat uang pengganti selama seminggu tidak bekerja," katanya.

Mudik Lebaran 2025 lalu program kompensasi ini diberikan kepada 1.322 sopir angkot di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor.