Dapat Kuota Haji 2026, Anang dan Ashanty Siap Berangkat ke Tanah Suci

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty bersiap menunaikan ibadah haji pada musim haji 2026, setelah menunggu sejak mendaftar pada 2018.

Ashanty mengungkapkan, dia dan Anang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada Mei 2026.

Keduanya akan berangkat berdua sesuai dengan pendaftaran awal yang hanya mencantumkan nama mereka.

“Insyaallah kalau lancar aku mau naik haji Mei ini. Aku akan berangkat sama Mas Anang berdua saja,” ujar Ashanty, dikutip dari Intens Investigasi di YouTube, Sabtu (28/3).

Rencana keberangkatan tersebut sempat mengalami penundaan. Mereka awalnya dijadwalkan berangkat pada 2024, namun harus ditunda karena kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan.

“Sebenarnya 2024 harusnya berangkat haji, tetapi enggak bisa dan ditunda. Baru dapat kuota surat pada 2026 ini, jadi mohon didoakan agar lancar,” lanjutnya.

Di tengah persiapan ibadah haji, pasangan ini juga disibukkan dengan berbagai agenda keluarga dan pendidikan.

Ashanty tengah mempersiapkan ujian terbuka disertasi program doktoralnya yang dijadwalkan berlangsung pada akhir April 2026.