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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dapat Pagu Indikatif Rp 270 Triliun, BGN Lakukan Penyesuaian Penerima Manfaat MBG

Selasa, 16 Juni 2026 – 04:23 WIB
Dapat Pagu Indikatif Rp 270 Triliun, BGN Lakukan Penyesuaian Penerima Manfaat MBG - JPNN.COM
Murid menikmati makanan dari program MBG. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menerima pagu indikatif dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp270.201.499.678.000 untuk anggaran instansi pada 2027

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut total penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) ketika mendapat pagu indikatif sebesar Rp270.201.499.678.000 ialah 81,5 juta.

"Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu 270.201.499.678.000 itu untuk penerima manfaat 81,5 juta. Itu 2027," ujarnya usai rapat kerja tertutup di Komisi IX DPR, Senin (15/6).

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Arum sapaaan Agustina Arumsari mengatakan pihaknya kini tengah melakukan evaluasi terhadap jumlah penerima manfaat MBG setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kami berusaha mendengarkan para pakar yang sudah ada di Kementerian Kesehatan. Dari situlah kami melakukan refocusing penerima manfaat," katanya.

Menurut Arum, evaluasi penerima manfaat MBG membuat anggaran BGN bisa diefisiensi pada 2027 setelah dibahas dengan Kemenkeu.

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"Mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kemenkeu dan Bappenas, tetapi yang jelas akan ada efisiensi lagi," ujarnya.

Arum kemudian mencontohkan evaluasi penerima manfaat oleh BGN dilakukan ke pelajar tingkat SMA, khusunya di kawasan elite.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut pihaknya komitmen melakukan efisiensi anggaran melalui penataan ulang penerima manfaat MBG.

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TAGS   BGN  MBG  pagu anggaran  Badan Gizi Nasional  anggaran BGN 
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