Dapat 2 Penalti, 1 Gak Gol, Persija Gagal Pukul PSIM, Cek Klasemen
Rabu, 22 April 2026 – 17:39 WIB
jpnn.com - GIANYAR – Persija Jakarta gagal memetik tiga poin pada pekan ke-29 Super League.
Melakoni laga tandang di kandang sementara PSIM Yogyakarta, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (22/4) sore WIB, Persija harus puas dengan skor sama kuat 1-1.
PSIM unggul lebih dahulu melalui Ezequiel Vidal pada menit ke-4, Persija menyamakan kedudukan melalui penalti Allano di menit ke-20.
Persija si Macan Kemayoran sejatinya bisa unggul di ujung babak pertama.
Namun, Maxwell yang mengambil tugas menjadi algojo penalti gagal menunaikan tugas.
Skor 1-1 menjadi kesimpulan laga tanpa penonton di stadion itu.