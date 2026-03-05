Dapat Pinjaman Dana, KTM AG Akhirnya Bisa Bernapas Lega

jpnn.com - Pabrikan sepeda motor asal Austria, KTM AG, akhirnya bisa bernapas lega setelah mengamankan pembiayaan ulang (refinancing) senilai €550 juta atau sekitar Rp9,25 triliun.

Dana segar itu difasilitasi oleh Bajaj Mobility AG, yang kini menjadi pemilik baru KTM.

Langkah refinancing menjadi bagian penting dari proses restrukturisasi keuangan KTM selama lebih dari satu tahun terakhir.

Dana tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman sebelumnya sekaligus memperkuat struktur keuangan perusahaan yang sempat goyah.

Konfirmasi resmi datang dari Bajaj Mobility AG—nama baru dari Pierer Mobility AG—setelah proses pengambilalihan oleh grup otomotif asal India, Bajaj.

Sebelumnya, dukungan finansial juga sudah diberikan melalui Bajaj Auto International Holdings BV yang pada Mei 2025, menyalurkan pinjaman €450 juta untuk membantu menjalankan rencana restrukturisasi KTM.

Kini, pembiayaan ulang senilai €550 juta tersebut disetujui oleh konsorsium perbankan internasional.

Pinjaman bersifat tanpa jaminan dengan tenor lima tahun serta tingkat bunga dalam kisaran satu digit rendah hingga menengah.