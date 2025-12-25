Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dapat Remisi Khusus Natal, 5 Warga Binaan Rutan Cipinang Langsung Bebas

Kamis, 25 Desember 2025 – 14:18 WIB
Dapat Remisi Khusus Natal, 5 Warga Binaan Rutan Cipinang Langsung Bebas - JPNN.COM
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi (tengah) bersama warga binaan yang mendapatkan remisi berupa bebas dari tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (25/12/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak lima warga binaan di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, bebas dari masa tahanan setelah menerima Remisi Khusus Natal 2025. Pemberian Remisi Khusus Natal 2025 itu diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Khusus pada momentum Natal 2025 ini, terdapat lima orang warga binaan yang langsung bebas," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi di Rutan Kelas I Cipinang, Kamis (25/12).

Pemberian Remisi Khusus Natal tahun ini berlangsung serentak di lapas dan rutan seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Remisi diberikan kepada warga binaan yang dinilai memenuhi syarat, terutama dalam hal kedisiplinan dan partisipasi aktif pada program pembinaan.

Mereka yang langsung bebas merupakan warga binaan yang masa hukumannya tersisa sesuai dengan besaran remisi yang didapatkan.

Selain telah menjalani masa pidana, mereka juga dinilai aktif mengikuti kegiatan pembinaan serta menunjukkan perubahan perilaku yang positif.

Baca Juga:

Menurut Mashudi, selama menjalani hukuman, warga binaan mengikuti berbagai program pembinaan mulai dari keagamaan, penguatan karakter hingga kegiatan sosial.

Penilaian terhadap perilaku mereka dilakukan secara berjenjang sebelum akhirnya direkomendasikan sebagai penerima remisi.

Dapat Remisi Khusus Natal, 5 warga binaan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, langsung bebas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Natal  remisi khusus natal  Rutan Cipinang  bebas dari penjara  Ditjen PAS 
BERITA NATAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp