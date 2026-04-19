Dapat Sambutan Positif, Total Football VNG jadi Game Sport Paling Diminati di Play Store

jpnn.com, JAKARTA - Total Football VNG, game sepak bola mobile yang diterbitkan VNGGames langsung mendapatkan sambutan positif di pasar Indonesia sejak peluncurannya di Asia Tenggara pada Rabu (22/4) lalu.

Pasalnya, game sepak bola yang dikembangkan

oleh GALA Sports itu menempati posisi gim sport nomor 1 di Google Play Store serta masuk dalam lima besar chart game secara keseluruhan di App Store Indonesia.

Brand Marketing VNGGames, Nabil mengungkapkan pencapaian ini mencerminkan respons positif dari pemain terhadap pengalaman bermain yang ditawarkan di fase awal peluncuran.

"Kami ingin Total Football VNG tidak hanya menjadi game, tetapi juga menjadi relevan dan bagian dari ekosistem sepak bola digital di Indonesia," kata Nabil di Jakarta, Senin (27/4).

Dia menambahkan kehadiran game ini memperkuat persaingan di kategori game sepak bola mobile yang terus berkembang di Indonesia.

Tidak hanya mencatatkan performa awal yang positif, VNGGames juga memperkuat strategi lokal melalui berbagai inisiatif.

Salah satunya menggandeng Rizky Ridho dan Oki Rengga sebagai bagian dari pendekatan lokalisasi, serta membuka program creator untuk mendorong partisipasi komunitas.

Keberhasilan awal Total Football VNG didukung oleh fokus pada pengalaman yang relevan bagi pemain Indonesia.