Dapat Titipan DUIT dari LLDikti IV, Rektor Paristiyanti: Unibang untuk Indonesia dan Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 697 mahasiswa baru Universiti Bhakti Asih Tangerang (Unibang) mengikuti PKKMB 2025.

Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Unibang ini berlangsung seru karena dihadiri Pembina Yayasan Bhakti Asih Karang Tengah-Tangerang Hj. Dedeh Nurhayati, Ketua Yayasan dr. Sulaiman Ratman, MPH. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV (LLDikti IV) Kemdiktisaintek Dr. Lukman, S.T., M.Hum.

Rektor Universitas Bhakti Asih Tangerang Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP., menyampaikan, melalui PKKMB diharapkan menjadi wadah untuk mendidik mahasiswa yang bermutu dan unggul selama empat tahun ke depan.

"Kami mendapatkan titipan dari Pak Lukman bahwa mahasiswa selalu punya DUIT Pintar, yaitu satu Doa, dua Usaha, ketiga Integritas, dan keempat Transformasi. Lalu pintarnya adalah soft skill dan hard skill," terang Paristiyanti Nurwardani di kampus Unibang, Rabu (10/9).

Dia melanjutkan, Unibang meluluskan SDM yang selalu bersinergi harmonis, berakhlak mulia, beradaptasi, kritis, kreatif, transformasi dan berintegritas.

Ilmunya, kata Paris, sapaan akrab Paristiyanti Nurwardani, relatif sama, yang kami namakan Unibang Sakti Memukau (mendidik, bermutu, terjangkau).

"Saya yakin DUIT yang dititipkan dijadikan amanah baru, sehingga kami bisa menjadi DUIT Sakti dan Pintar. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi, menjadi nyawa baru bagi kami dan mahasiswa," terangnya.

Dia berharap dari 697 mahasiswa baru ini bisa makin bersinar, selalu menjadikan Unibang ekositem Tri Darma perguruan tinggi sehingga ekosistem menjadi SDM unggul bisa berdampak bagi diri, ortu, kabupaten Tangerang, provinsi Banten, Indonesia, dan dunia.