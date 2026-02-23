Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Food

Dapur Modern Makin Seamless dengan Inovasi Velvet Series

Senin, 23 Februari 2026 – 15:50 WIB
Velvet Series hadir membawa desain matte premium dan teknologi baru untuk dapur modern. Foto: Modena

jpnn.com, JAKARTA - Modena memperkenalkan Velvet Series, lini peralatan dapur terbaru yang mengusung desain flagship berbalut finishing matte premium.

Koleksi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dapur modern yang tidak hanya mengutamakan estetika, tetapi juga performa dan efisiensi memasak.

Velvet Series menghadirkan 13 tipe kitchen appliances. Rangkaian produk mencakup built-in gas hob, freestanding cooker, chimney cooker hood, kitchen sink, hingga kitchen tap yang saling terintegrasi dalam satu bahasa desain.

Vice President Marketing Modena Teddy Wijaya mengatakan, perusahaan terus berinovasi selama hampir enam dekade untuk memenuhi kebutuhan konsumen lintas generasi.

Melalui seri terbaru ini, Modena ingin menghadirkan standar desain matte premium yang tetap fungsional untuk penggunaan sehari-hari.

Velvet Series dirancang dengan pendekatan terintegrasi untuk dapur modern. Dari total lini produk, seri ini terdiri atas empat tipe built-in hob, tiga freestanding cooker, dua chimney cooker hood, tiga kitchen sink, serta satu kitchen tap yang dirancang saling melengkapi dari sisi desain maupun teknologi.

Salah satu keunggulan utama terletak pada finishing matte yang memberi kesan premium sekaligus low maintenance.

Material matte glass diklaim lebih tahan terhadap watermark dan sidik jari, serta mampu menyamarkan noda dan goresan halus sehingga tampilan dapur tetap bersih lebih lama.

Velvet Series hadir membawa desain matte premium dan teknologi baru untuk dapur modern.

