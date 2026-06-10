Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dapur SPPG di Bandung Barat Belum Memproduksi MBG

Rabu, 10 Juni 2026 – 13:13 WIB
Dapur SPPG di Bandung Barat Belum Memproduksi MBG - JPNN.COM
Ilustrasi dapur SPPG. Foto: arsip JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bandung Barat berhenti beroperasi akibat mandeknya dana.

Kepala Kantor SPPG Regional Bandung Ramzi mengatakan puluhan dapur SPPG belum bisa memproduksi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dikarenakan dana masih dalam proses pencairan. 

"Iya, pencairannya masih berlangsung dan ini kan langsung ke virtual acount masing-masing," kata Ramzi saat dikonfirmasi, Rabu (10/6).

Baca Juga:

Menurutnya, ada sejumlah dapur SPPG yang dihentikan operasionalnya karena infrastruktur yang masih berantakan dan IPAL yang belum terbangun. 

Tercatat, dari belasan SPPG, tersisa enam yang suspend, terdiri dari empat SPPG karena IPAL dan dua karena sidak. 

"Ya tentu, ketika operasional dapur berhenti, maka dampaknya berhenti pendistribusian makan bergizi ke sejumlah sekolah. Pemberitahuan dan penghentian dilakukan pada hari yang sama. Kami belum ada informasi sampai kapan," ujar Ramzi.

Baca Juga:

Dia menjelaskan, ada hari tertentu untuk biro keuangan menarik saldo minimal.

"Nah, saat itu belum dilakukan pembayaran, misal sukarelawan belum dibayar, insentif mitranya belum dibayar atau supplier yang belum dibayar, sehingga secara keseluruhan di virtual account masih mencukupi," ujarnya.

Puluhan dapur SPPG di Bandung Barat menghentikan operasional. Distribusi MBG ke sekolah ikut terdampak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SPPG  MBG  SPPG Bandung Barat  dapur SPPG 
BERITA SPPG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp