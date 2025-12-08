Dapur Umum Kampus di Aceh Siapkan 500 Porsi Makan Perhari untuk Mahasiswa Terdampak

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong respons cepat berbagai kampus. Salah satunya dengan membangun dapur umum di wilayah banjir Sumatra.

Universitas Syiah Kuala (USK), Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, hingga Universitas Al Muslim Bireuen membuka Posko dapur umum sejak 30 November 2025 bagi mahasiswa yang terdampak bencana.

Mereka juga membuka donasi untuk mendukung keberlanjutan dapur umum ini hingga keadaan pulih sepenuhnya.

Rektor USK, Marwan menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemdiktisaintek untuk memastikan respons perguruan tinggi berjalan cepat dan terarah.

USK, kata Marwan, bergerak segera setelah menerima informasi awal terkait banjir, membentuk Satgas Respons USK, melakukan pendataan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terdampak, serta segera mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan di tengah kenaikan harga dan keterbatasan akses memasak.

“Dapur umum di Syiah Kuala menyediakan hingga 500 porsi makan perhari, baik untuk mahasiswa juga warga yang terdampak," kata Rektor Marwan, Senin (8/12).

Untuk mendukung proses pemulihan, USK juga menetapkan masa libur kuliah sementara hingga 13 Desember 2025. USK menggerakkan fungsi pengabdian kepada masyarakat.

Pendirian posko dapur umum juga dilakukan oleh ISBI Aceh. Rektor ISBI Aceh, Wildan mengatakan kampusnya mengoperasikan dapur umum dengan menyediakan makanan dua kali sehari serta posko tanggap darurat.