Dar Der Dor, Rupiah Ambruk 34 Poin, USD Tembus Rp 18.014

jpnn.com, JAKARTA - Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah Rabu sore (8/7) dipicu serangan AS terhadap Iran.

Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Rabu sore melemah 34 poin atau 0,19 persen menjadi Rp 18.014 per USD dari sebelumnya Rp 17.980 per USD.

“Komando Pusat AS (Centcom) mengatakan telah memulai serangkaian serangan terhadap Iran, yang bertujuan untuk memberikan apa yang digambarkan sebagai ‘biaya berat’ atas serangan Teheran terhadap pelayaran komersial,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia melanjutkan eskalasi yang terus berlanjut memunculkan masalah pelayaran yang lebih besar di Selat Hormuz, sehingga memicu kekhawatiran tentang gangguan pasokan di Timur Tengah.

Serangan tersebut juga terjadi tak lama setelah AS menarik konsesi penting yang memungkinkan Iran untuk menjual minyak secara internasional, sebuah langkah yang menandai pasar minyak lebih ketat dalam beberapa pekan mendatang.

Sebelumnya, Iran dilaporkan telah menyerang kapal-kapal yang mencoba menyeberangi Selat Hormuz pekan ini, meningkatkan ketegangan dengan AS dan memicu lebih banyak ketidakpastian tentang status jalur air penting tersebut.

“Babak permusuhan terbaru berpotensi merusak kesepakatan tersebut, dengan pembicaraan perdamaian di masa depan antara kedua negara kini tampak tidak pasti,” ujar dia.

Ibrahim menjelaskan sentimen lain berasal dari kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS.