Dara Sarasvati: Debit Visa Bank Jakarta Praktis untuk Transaksi Luar Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Publik figur Dara Sarasvati resmi diperkenalkan sebagai Brand Ambassador Bank Jakarta dalam acara peluncuran Kartu Debit Visa di Kemang, Jakarta Selatan, pada Senin (5/1).

Dara mengemban misi untuk memperkuat literasi keuangan masyarakat Jakarta, terutama dalam pemanfaatan transaksi digital berskala internasional.

Dara menilai langkah Bank Jakarta meluncurkan kartu debit dengan jaringan global merupakan tanda bahwa bank milik pemerintah daerah ini telah masuk ke level perbankan yang lebih maju.

Dia mendukung sepenuhnya peluncuran kartu Debit VISA Bank Jakarta sebagai bagian dari proses transformasi yang tengah dilakukan Bank Jakarta.

“Kalau saya lihat dari pergerakannya sudah mulai mengarah menjadi bank yang semakin modern. Semoga juga kolaborasi Bank Jakarta dengan VISA dapat menghadirkan kemudahan transaksi dalam kehidupan masyarakat,” ujar Dara.

Sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan kreatif, Dara menyoroti bahwa kartu Debit Visa Bank Jakarta hadir untuk menjawab tantangan gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis.

Menurut dia, kemudahan akses transaksi tidak hanya terbatas di dalam negeri, tetapi juga mencakup skala mancanegara.

“Artinya akan semakin memudahkan masyarakat dalam aspek transaksional baik dalam negeri maupun luar negeri agar terasa lebih praktis, efisien, dan pastinya aman,” kata dia.