Dari 100 UMKM, Kini Terpilih 30 Semifinalis Pertapreneur Aggregator 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui program Pertapreneur Aggregator 2025 telah menyeleksi kembali menjadi 30 UMKM terbaik untuk melanjutkan ke tahap Bootcamp dan mentoring.

Dari 100 UMKM yang mengikuti program ini, proses seleksi berjalan bertahap hingga akhirnya memperkecil UMKM tersebut menjadi 30 setelah menyelesaikan proses Deep Dive Interview pada 19 November 2025 secara online.

Deep dive interview atau wawancara bertujuan menggali lebih dalam kekuatan bisnis, performa penjualan, strategi pengembangan usaha, serta kesiapan UMKM dalam kolaborasi agregatif.

Proses penilaian dilakukan berdasarkan tujuh aspek utama, yaitu kesiapan kolaborasi, kepemimpinan, omzet & keuangan, strategi pengembangan usaha, produk unggulan, target pasar, serta model bisnis.

“Melalui program ini, kami memastikan UMKM yang terpilih memiliki fondasi bisnis yang kuat dan potensi untuk berkembang lebih besar,” ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron dalam keterangannya, Jumat (21/11).

Baron menjelaskan program Pertapreneur Aggregator 2025 sejalan dengan Asta Cita poin ke-3 Pemerintahan Prabowo–Gibran, di mana program ini berkontribusi pada upaya memperkuat sektor UMKM, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperluas penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami berharap UMKM memiliki akses kolaborasi yang lebih luas dalam rantai pasok nasional maupun global,” tambah Baron.