Dari 3 Besar ke Posisi 6, Malut United Optimistis Bangkit Musim Depan

jpnn.com, JAKARTA - Malut United gagal mengulang pencapaian impresif musim lalu setelah performa merosot di Super League 2025/2026.

Laskar Kie Raha mengakhiri kompetisi di posisi keenam klasemen akhir.

Penurunan prestasi itu terasa makin menyakitkan setelah Malut United menutup musim dengan kekalahan telak 1-7 dari Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda. Hasil tersebut menjadi penanda perjalanan tim musim ini jauh dari harapan.

Skuad besutan Hendri Susilo sebenarnya masih mampu mengoleksi 53 poin lewat 15 kemenangan, delapan hasil imbang, dan 11 kekalahan. Namun raihan itu belum cukup membawa Malut United bersaing di papan atas seperti musim sebelumnya.

Bhayangkara FC sukses menyalip Malut United dalam perebutan posisi kelima karena unggul head-to-head. Sementara Dewa United harus puas berada satu tingkat di bawah Malut.

Hendri Susilo tidak menampik bahwa musim ini penuh hambatan bagi timnya. Dia menyebut banyak dinamika internal yang berdampak langsung terhadap stabilitas performa Malut United sepanjang kompetisi.

Menurutnya, masalah semakin terasa pada laga terakhir ketika sejumlah pemain inti absen akibat cedera dan akumulasi kartu. Kondisi itu membuat kekuatan Malut United pincang saat menghadapi agresivitas Borneo FC.

"Di pertandingan terakhir kami kehilangan banyak pemain penting. Situasi seperti ini sangat memengaruhi kekuatan tim," kata Hendri Susilo.