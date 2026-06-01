Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Bengkulu

Dari 35 menjadi 26, tetapi PNS, PPPK, dan P3K PW Dipastikan Aman

Senin, 01 Juni 2026 – 05:04 WIB
Dari 35 menjadi 26, tetapi PNS, PPPK, dan P3K PW Dipastikan Aman - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini sedang berupaya melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah dari 35 menjadi 26 OPD.

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni memastikan perampingan OPD ini tidak akan akan berdampak pada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diketahui, ASN terdiri dari PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW).

Baca Juga:

"ASN-nya nanti ada yang tetap di situ karena dia penggabungan saja. Masih ada yang tetap di situ,” kata Herwan Antoni di Bengkulu, Minggu (31/5).

Dia menjelaskan perampingan OPD lebih difokuskan pada penggabungan instansi sehingga pegawai tetap bekerja di unit yang ada, sedangkan penyesuaian dilakukan pada jabatan struktural.

Menurut dia, sejumlah pejabat nantinya akan tetap menduduki jabatan, sementara sebagian lainnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi baru.

Baca Juga:

"Jadi tinggal pejabatnya menyesuaikan. Nanti ada yang tetap menjabat. Mungkin juga ada yang tidak menjabat lagi," kata dia.

Sekda mengatakan penempatan pejabat pada struktur OPD hasil penggabungan akan dilakukan melalui mekanisme assessment untuk menyesuaikan kompetensi dengan jabatan yang tersedia.

ASN terdiri dari PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PNS  PPPK Paruh Waktu  P3K PW  ASN 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp