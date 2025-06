Dari Asia ke Amerika Latin: Alternativa Film Festival 2026 Undang Kreator Indonesia Berpartisipasi

jpnn.com, JAKARTA - Alternativa secara resmi mengumumkan bahwa edisi ketiga dari Film Festival Alternativa akan diselenggarakan di Kolombia pada kuartal kedua tahun 2026 dengan total dana penghargaan yang ditingkatkan menjadi USD 120.000 — naik USD 20.000 dari edisi sebelumnya.

Festival ini juga menambah satu kategori penghargaan baru khusus film panjang dari wilayah fokus, sehingga total penghargaan kini menjadi tujuh kategori.

Pendaftaran film dibuka mulai 10 Juni hingga 10 Oktober 2025. Untuk film panjang, festival menerima karya dari Amerika Latin dan Asia, sementara kategori film pendek dikhususkan untuk karya dari Amerika Latin.

Pengumuman ini disampaikan pada 9 Juni 2025 dalam konferensi pers pertama Alternativa di Amerika Latin, yang diadakan di Festival Film Internasional Guadalajara ke-40, mitra resmi Alternativa.

Dalam konferensi tersebut, hadir Liza Surganova (Head of Alternativa), Anna Gudkova (Head of Industry and Labs), dan Andjelka Jankovic (Head of Marketing and Communications) yang bersama-sama memaparkan visi Alternativa dan arah pengembangan festival ke depan, menyoroti kehadiran Alternativa yang semakin kuat di Amerika Latin dan komitmennya untuk terus mendukung talenta-talenta baru di kawasan Global South.

Setiap edisi Alternativa Film Festival menyoroti wilayah dengan fokus berbeda, sebagai bagian dari sistem alternatif dalam mengapresiasi pembuat film dari Global South dengan tujuan memperluas jangkauan karya mereka dan membangun jembatan antarwilayah.

Festival ini menghormati karya film yang menghadirkan perubahan positif bagi dunia dan masyarakat, dengan menggabungkan keunggulan artistik dan dampak sosial yang signifikan.

Pesan dari Arsen Tomsky, CEO dan pendiri inDrive serta penggagas Alternativa, juga disampaikan dalam konferensi pers.