Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Dari Baby Blues ke Batin, Gilang Lahirkan Inovasi Kesehatan Mental Berbasis AI

Rabu, 17 Desember 2025 – 12:41 WIB
Dari Baby Blues ke Batin, Gilang Lahirkan Inovasi Kesehatan Mental Berbasis AI - JPNN.COM
Muhammad Ikhtiary Gilang Gumelar, atau yang akrab disapa Gilang, tidak pernah membayangkan bahwa momen paling berat dalam kehidupan rumah tangganya akan menjadi titik awal perjalanan menciptakan solusi kesehatan mental bagi jutaan anak muda Indonesia. Foto dok. Batin

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan orang muda, terutama Gen Z dan Millennials, mengalami kecemasan, depresi, hingga berbagai masalah mental lainnya.

Namun, memilih diam karena takut dihakimi, tidak tahu cara mencari bantuan, atau terhalang oleh biaya yang mahal. 

Fakta tersebut terungkap dari hasil riset Pendiri dan CEO Batin, Muhammad Ikhtiary Gilang Gumelar.

Baca Juga:

Gilang mengaku melakukan riset tentang kondisi kesehatan mental di Indonesia setelah mengalami kejadian luar biasa dalam hidupnya. 

Saat itu, sang istri mengalami baby blues pascamelahirkan.

Gilang tidak hanya melihat perjuangan istrinya, tetapi juga menyaksikan langsung betapa rumitnya mengakses layanan kesehatan mental di Indonesia. 

Baca Juga:

"Saya ingat betul bagaimana istri saya berjuang mencari bantuan. Antrian konseling yang panjang, biaya yang tidak sedikit, ditambah stigma sosial yang membuat dia makin tertekan," kenang Gilang, Rabu (17/12).

Dari kegelisahan itulah lahir Batin sebuah platform kesehatan mental berbasis kecerdasan buatan yang kini telah menjadi teman curhat lebih dari 30 ribu generasi muda di hampir 38 provinsi Indonesia. 

Dari kejadian baby blues ke Batin, Gilang melahirkan inovasi kesehatan mental berbasis teknologi AI

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Baby Blues  kesehatan mental  Gilang  Kecerdasan buatan 
BERITA BABY BLUES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp