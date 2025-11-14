Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Dari Bekasi ke Panggung Dunia, Gol Jarak Jauh Rizky Ridho Tembus Nominasi Puskas Award 2025

Jumat, 14 November 2025 – 04:38 WIB
Dari Bekasi ke Panggung Dunia, Gol Jarak Jauh Rizky Ridho Tembus Nominasi Puskas Award 2025 - JPNN.COM
Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho. Foto: IG persija

jpnn.com - Bek Timnas Indonesia sekaligus kapten Persija Jakarta Rizky Ridho resmi masuk sebagai salah satu nominasi FIFA Puskas Award 2025.

Penghargaan yang diberikan kepada pencetak gol terbaik dunia itu menempatkan Ridho dalam daftar bergengsi bersama para pemain dari liga top Eropa hingga Amerika Selatan.

Gol Pemain Indonesia Masuk Radar Dunia

FIFA mengumumkan daftar nomine melalui akun X resmi FIFA World Cup pada Jumat (14/11/2025) dini hari WIB.

Dalam daftar tersebut, gol Rizky Ridho disandingkan dengan gol-gol spektakuler dari nama besar seperti Lamine Yamal (Barcelona) dan Declan Rice (Arsenal).

Selain dua bintang itu, nominasi juga diisi deretan pemain dari berbagai liga, yakni Alerrandro Souza (Vitoria vs Cruizeiro), Alessandro Deiola (Cagliari vs Venezia), Pedro De La Vega (Cruz Azul vs Seatle Sounders), Santiago Montiel (Independiente vs Independiente Rivadevia), dan Amr Nasser (Al Ahly vs Pharco).

Kemudian, Carlos Orrantia (Queretaro vs Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund), dan Kevin Rodrigues (Kasimpasa vs Rizespor).

Kehadiran Ridho dalam daftar ini menjadi catatan tersendiri karena menjadi salah satu dari sedikit pemain Asia yang menembus nominasi tahun ini.

Gol Spektakuler Ridho

Gol yang melambungkan nama Rizky Ridho terjadi pada laga Persija Jakarta vs Arema FC di Stadion Patriot Candrabhaga pada 9 Maret 2025.

TAGS   Rizky Ridho  Puskas Award  Rizky Ridho Puskas Award 2025  Persija Jakarta  Timnas Indonesia 
