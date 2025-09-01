Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Dari Belanda ke Prancis: Perjalanan Calvin Verdonk Sebelum Gabung Timnas Indonesia

Senin, 01 September 2025 – 19:00 WIB
Dari Belanda ke Prancis: Perjalanan Calvin Verdonk Sebelum Gabung Timnas Indonesia - JPNN.COM
Calvin Verdonk saat membela Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Calvin Verdonk harus menyelesaikan urusannya di Prancis sebelum bergabung dengan latihan Timnas Indonesia di Surabaya.

Pemain berdarah Aceh ini akan terbang ke Prancis untuk menjalani tes medis bersama klub barunya, LOSC Lille.

Sebelumnya, Verdonk menutup lima musim bersama NEC Nijmegen dengan pertandingan melawan Fortuna Sittard, yang berakhir dengan skor 3-2.

Baca Juga:

Perpisahan Calvin Verdonk dengan NEC Nijmegen

Pemilik 10 caps di Timnas Indonesia itu juga sudah mengucapkan salah perpisahan, tepat setelah pertandingan.

"Ini pengalaman yang luar biasa. Tidak banyak pemain bisa tampil dalam 165 pertandingan untuk N.E.C."

"Saya memiliki ikatan yang kuat dengan klub. Ini sudah menjadi musim keenam saya di sini, dan Anda benar-benar membangun hubungan dengan semua orang di Nijmegen," ucap Verdonk dilansir dari ESPN.nl.

Baca Juga:

Terbang ke Prancis untuk Tes Medis

Tak lama dari pertandingan itu, Verdonk langsung bertolak ke Lille, Prancis, tempat klub barunya berada.

Pemain jebolan akademi Feyenoord itu berharap bisa segera resmi menjadi bagian dari klub Ligue 1 tersebut.

Calvin Verdonk harus menyelesaikan urusannya di Prancis sebelum bergabung dengan latihan Timnas Indonesia di Surabaya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Calvin Verdonk  Timnas Indonesia  LOSC Lille  Calvin Verdonk Lille  Ligue 1 
BERITA CALVIN VERDONK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp