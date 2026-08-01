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JPNN.com - Artikel - Opini

Dari Belanja Harian Hingga Online Shopping: Cara Orang Indonesia Diam-Diam Mengumpulkan Miles

Oleh: Chessa At Thariq - MSL Indonesia for Cathay Pacific

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 19:16 WIB
Dari Belanja Harian Hingga Online Shopping: Cara Orang Indonesia Diam-Diam Mengumpulkan Miles - JPNN.COM
Data terbaru dari CIMB Niaga dan Cathay Pacific menunjukkan bahwa kategori pengeluaran terbesar para pemegang kartu co-brand, seperti e-commerce, dining, travel, dan services, merupakan bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Ilustrasi. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - Pernahkah terpikir oleh Anda kalau pengeluaran sehari-hari sebenarnya bisa membawa Anda menjadi lebih dekat ke liburan berikutnya?

Mulai dari hangout di kafe, belanja online tengah malam, hingga belanja kebutuhan harian, kebiasaan yang sudah dilakukan setiap hari ternyata dapat membantu kita mengumpulkan reward perjalanan tanpa perlu mengubah gaya hidup sama sekali.

Data terbaru dari CIMB Niaga dan Cathay Pacific menunjukkan bahwa kategori pengeluaran terbesar para pemegang kartu co-brand, seperti e-commerce, dining, travel, dan services, merupakan bagian dari keseharian masyarakat Indonesia.

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Dengan rata-rata pengeluaran bulanan sekitar IDR 25 juta, banyak konsumen Indonesia sebenarnya sudah mengumpulkan transaksi yang cukup untuk mendapatkan travel rewards hanya dari aktivitas sehari-hari mereka.

Menariknya, miles bisa dikumpulkan dari berbagai transaksi yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia.

Mulai dari belanja online di Tokopedia, Shopee, dan Lazada, hinggagroceries, isi bensin, makan di restoran, sampai subscription bulanan.

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Dengan menggunakan CIMB Niaga World Cathay Card, nasabah dapat memperoleh hingga 15 Asia Miles untuk setiap transaksi sebesar IDR 50.000.

Artinya, pengeluaran rutin yang sudah biasa dilakukan setiap hari kini dapat memberikan manfaat tambahan untuk perjalanan berikutnya.

Pernahkah terpikir oleh Anda kalau pengeluaran sehari-hari sebenarnya bisa membawa Anda menjadi lebih dekat ke liburan berikutnya?

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TAGS   Online Shopping  belanja harian  belanja online  Miles 
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