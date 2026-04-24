Dari Bonus Pemerintah, Atlet ASEAN Para Games Ni Nengah Widiasih Bangun Masa Depan Lewat Usaha Kuliner di Bali

jpnn.com, JAKARTA - Stigma lama soal masa depan atlet yang dianggap tak menjanjikan kembali terpatahkan oleh kisah Ni Nengah Widiasih.

Atlet para-powerlifting asal Bali itu berhasil menunjukkan karier di dunia olahraga bisa menjadi batu loncatan menuju kehidupan yang lebih mapan dan mandiri.

Ni Nengah menilai situasi atlet saat ini jauh lebih baik dibandingkan masa lalu.

Dukungan pemerintah yang makin nyata, terutama melalui bonus prestasi, memberinya ruang untuk berpikir lebih jauh dari sekadar kompetisi.

Dia tak ingin berhenti hanya sebagai atlet, tetapi juga menyiapkan masa depan yang berkelanjutan.

Dari podium Paralimpiade, langkahnya kini merambah dunia usaha. Pada 17 Februari 2026, dia resmi membuka rumah makan khas Bali, Babi Guling Balah Men Bingin, di Kesiman, Denpasar.

Keputusan itu bukan langkah spontan, melainkan strategi jangka panjang untuk menciptakan sumber penghasilan sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Bisnis tersebut juga punya akar yang kuat dalam tradisi keluarga.