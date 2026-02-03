Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dari Bowl.inc ke Animal.inc, Anak-Anak Panti Berbahagia di Entertainment District PIK2

Selasa, 03 Februari 2026 – 11:51 WIB
Dari Bowl.inc ke Animal.inc, Anak-Anak Panti Berbahagia di Entertainment District PIK2
Anak-anak Panti Asuhan Nurul Iman Mentas berbahagia saat menghabiskan hari di Bowl.inc dan Animal.inc di Entertainment District PIK2. Foto: PIK2.

jpnn.com - JAKARTA - Kebahagiaan tidak semuanya datang dengan sorak. Ada yang hadir secara perlahan, menggelinding di lintasan bowling, lalu berdiam hangat di meja kafe.

Kebahagiaan seperti inilah yang tergambar dan dirasakan anak-anak Panti Asuhan Nurul Iman Mentas, saat menghabiskan hari di Entertainment District PIK2.

Saat hari dibuka di Bowl.inc, cahaya lampu warna-warni menyinari lintasan, bole menggelinding dan pin pun berjatuhan.

Anak-anak bergantian melempar bola. Mereka saling menyemangati dan tertawa saat lemparan tak sesuai harapan. Ya, bowling menjadi ruang aman untuk mencoba tanpa takut salah.

“Kalau pin jatuh banyak, senang. Kalau sedikit, ya ketawa,” ujar seorang anak bernama Nabila (12) sambil tersenyum. 

Nabila mengaku pada awalnya ragu karena bola terasa berat. Namun, karena dukungan rekan-rekannya, Nabila pun menjadi berani. “Mainnya bareng, capeknya bareng,” ungkapnya.

Seusai energi terkuras di Bowl.inc, rombongan melangkah ke Animal.inc.

Suasana berubah lebih tenang di Animal.inc. Kafe yang nyaman, aroma makanan hangat, minuman manis, dan hewan-hewan jinak bergerak pelan menyatu dengan ruang.

Anak-anak Panti Asuhan Nurul Iman Mentas berbahagia saat menghabiskan hari di Bowl.inc dan Animal.inc di Entertainment District PIK2.

