Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Komersial

Dari Cakung untuk Nusantara: Mengintip Jantung Produksi Truk Mitsubishi Fuso

Kamis, 13 November 2025 – 08:20 WIB
Dari Cakung untuk Nusantara: Mengintip Jantung Produksi Truk Mitsubishi Fuso - JPNN.COM
Kunjungan ke pabrik truk Mitsubishi Fuso, PT Krama Yudha Ratu Motor, di Cakung, Jakarta Timur. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah hiruk-pikuk kawasan industri Cakung, Jakarta Timur, deru mesin terdengar berpadu dengan semangat para pekerja PT. Krama Yudha Ratu Motor (KRM).

Di situlah jantung produksi Mitsubishi Fuso, merek yang selama 55 tahun lebih menjadi tulang punggung transportasi niaga di Indonesia.

PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) dan anak perusahaannya PT. KRM serta PT. Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing (MKM), terus membuktikan komitmen mereka.

Baca Juga:

Bukan hanya menjual truk, tetapi membangun ekosistem industri otomotif yang mandiri — dari hulu hingga hilir.

“Selama 55 tahun, kami tidak hanya menjual produk, tetapi ikut membangun Indonesia,” ujar Sales and Marketing Director PT KTB Aji Jaya, di sela kunjungan media ke fasilitas produksi.

“Kami bangga telah membuka lapangan kerja bagi ribuan masyarakat Indonesia.”

Baca Juga:

Sejak berdiri pada 1973, KRM telah merakit lebih dari 1,5 juta unit truk, dari Canter legendaris, Fighter X, hingga model terbaru Fighter X FM65F Tractor Head 4x2.

Pabrik sendiri menyerap lebih dari 500 tenaga kerja lokal, sementara rantai pasokannya menggandeng lebih dari 100 pemasok lokal di seluruh Indonesia.

PT. KRM, Cakung, di situlah jantung produksi Mitsubishi Fuso, merek yang selama 55 tahun lebih menjadi tulang punggung transportasi niaga di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mitsubishi Fuso  Jantung produksi Mitsubishi Fuso  truk Fuso  pabrik truk Fuso  PT. Krama Yudha Ratu Motor 
BERITA MITSUBISHI FUSO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp