Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Dari Dunia Hiburan ke Senayan, Verrell Bramasta Konsisten Bekerja untuk Rakyat

Minggu, 30 November 2025 – 11:05 WIB
Dari Dunia Hiburan ke Senayan, Verrell Bramasta Konsisten Bekerja untuk Rakyat - JPNN.COM
Verrell Bramasta. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Nama Verrell Bramasta kini tidak hanya lekat dengan dunia hiburan. Setelah terpilih sebagai anggota DPR RI 2024–2029 dari Dapil Jawa Barat VII, dia menunjukkan komitmen pada isu pendidikan, olahraga, budaya, dan kesejahteraan masyarakat.

Kiprahnya mencerminkan energi muda dan tanggung jawab publik. Pendidikan menjadi fokus awal perjuangannya.

Verrell menyoroti kesejahteraan guru honorer yang belasan tahun mengabdi tanpa kepastian status.

Baca Juga:

“Saya tidak ingin lagi melihat guru-guru honorer yang sudah mengajar belasan tahun tetap hidup dengan gaji tiga ratus ribu. Mereka adalah pahlawan kita,” tutur Verrell Bramasta.

Di Purwakarta, dia mendorong pembangunan PAUD Az-Zahra senilai Rp619 juta yang sebelumnya tidak memiliki gedung.

Di sektor olahraga, Verrell aktif memperjuangkan naturalisasi pemain Timnas Putri, pemerataan pembinaan atlet, dan dukungan terhadap atlet disabilitas. Saat menghadiri Fun Paralympic Karawang, dia ikut bermain tenis meja dan voli duduk.

Baca Juga:

“Baru kali ini saya merasakan betapa menantangnya voli duduk. Saya benar-benar salut,” ujarnya.

Dia juga memberikan peralatan gym lengkap dan bantuan gizi bagi atlet dayung Purwakarta yang sebelumnya berlatih dengan alat rakitan.

Verrell Bramasta tunjukkan komitmen kerja untuk rakyat lewat pendidikan, olahraga, dan budaya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Verrell Bramasta  dunia hiburan  Anggota DPR  guru honorer 
BERITA VERRELL BRAMASTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp