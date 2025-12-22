Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Dari Early Warning hingga Green Policing, Strategi Polda Riau Mengantisipasi Cuaca Ekstrem 2026

Senin, 22 Desember 2025 – 09:00 WIB
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Kepolisian Daerah (Polda) Riau menyiapkan langkah komprehensif menghadapi ancaman cuaca ekstrem pada 2026 dengan mengedepankan konsep menjaga alam sebagai fondasi utama kebijakan keamanan lingkungan.

Strategi ini dirancang Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana hidrometeorologi yang diprediksi masih tinggi di Provinsi Riau.

Melalui kebijakan strategis tersebut, Polda Riau memfokuskan penguatan pencegahan dan respons cepat sebagai kunci menghadapi perubahan iklim.

Salah satu langkah utama adalah penguatan Tim Early Warning dan Rapid Deployment yang berperan dalam deteksi dini, pemetaan risiko, serta penanganan cepat ketika terjadi karhutla maupun bencana alam lainnya.

Selain kesiapsiagaan operasional, Polda Riau juga menyiapkan Program Ekonomi Alternatif Komunitas bagi masyarakat di wilayah daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan rawan bencana.

Program ini diarahkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan sehingga pelestarian alam berjalan seiring dengan pembangunan sosial-ekonomi.

Penguatan kolaborasi lintas sektor turut menjadi bagian penting strategi 2026.

Polda Riau menginisiasi kerja sama hidrometeorologi melalui protokol bersama dengan BMKG dan BPBD, yang dilengkapi simulasi tahunan kesiapsiagaan bencana.

TAGS   Polda Riau  Kapolda Riau  Cuaca Ekstrem  Irjen Herry Heryawan  Bencana 
