Dari Furnitur hingga Pameran Arsitektur, IDD PIK2 Ingin Jadi Titik Kumpul Desainer ASEAN

jpnn.com, TANGERANG - Indonesia Design District atau IDD di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) , Tangerang, Banten, tidak ingin hanya dikenal sebagai pusat furnitur dan material bangunan.

Kini, kawasan itu mulai memperluas perannya sebagai ruang temu arsitek, desainer, pelaku industri kreatif, hingga pemilik jenama (brand).

Langkah itu terlihat pada berbagai kegiatan desain dan arsitektur yang digelar di IDD. Salah satunya adalah peluncuran buku dan pameran WBook: Life is Pattern di Townhall IDD PIK2 yang berlangsung pada 19-22 Juni 2026.

Deputy Dept Head Leasing & Casual Leasing IDD PIK2 Andrian Gunawan mengatakan pihaknya berupaya membangun ekosistem desain yang lebih hidup. Oleh karena itu, IDD aktif mendukung agenda yang menghadirkan arsitek dan desainer.

“Kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang mengundang para desainer dan arsitek karena kami membangun sebuah ekosistem, di mana IDD tidak hanya menyediakan kebutuhan furnitur dan material, tetapi juga menjadi tempat para arsitek berkumpul, berkreasi, dan menghadirkan inovasi,” ujarnya.

Menurut Andrian, arsitek dan desainer memiliki peran penting bagi perkembangan tenant di IDD. Banyak tenant yang tidak hanya menyasar pembeli ritel, tetapi juga mengandalkan proyek komersial.

Proyek hotel, vila, hunian, dan properti lain membutuhkan keputusan desain sejak awal. Pada titik itulah arsitek dan desainer menjadi penghubung antara kebutuhan klien, pilihan material, dan produk yang ditawarkan tenant.

“Kami ingin para arsitek maupun desainer mengetahui keberadaan IDD. Mayoritas tenant di sini mengandalkan proyek sales, sehingga keterlibatan para profesional sangat penting,” katanya.