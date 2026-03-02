Close Banner Apps JPNN.com
Dari Game Hingga Mobil Konsep, Hyundai Suguhkan Pengalaman Unik di HMS

Kamis, 05 Maret 2026 – 00:11 WIB
Hyundai Motor Company menghadirkan HMS Micro Mobility X Game Zone “Elevate for the Future” di Hyundai Motor Studio (HMS) Senayan Park. Foto: Hyundai

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Hyundai Motor Company menghadirkan HMS Micro Mobility X Game Zone “Elevate for the Future” di Hyundai Motor Studio (HMS) Senayan Park.

HMS adalah ruang terbuka bagi siapa pun untuk merasakan langsung visi clean mobility Hyundai melalui berbagai aktivitas dengan suasana yang interaktif dan menarik.

Dalam pameran itu, Hyundai menampilkan dua mobil konsep masa depan, yakni Electric 3 Wheel (E3W) dan Micro Electric 4 Wheel (E4W).

Kedua kendaraan itu berfokus pada mobilitas masa depan dengan pengalaman gaming digital yang imersif.

Presiden Direktur Hyundai Motors Indonesia, Kenny Lee mengatakan Hyundai Motorstudio Senayan Park merefleksikan visi Hyundai untuk menghadirkan keberlanjutan dan inovasi lebih dekat kepada masyarakat.

Layaknya dalam dunia game, mobilitas terus berevolusi.

Dengan menampilkan konsep E3W dan E4W bersamaan dengan Game Zone interaktif yang menghadirkan gim populer seperti Asphalt Legends Unite dan Roblox.

"Kami menunjukkan level berikutnya dari transportasi urban yang lebih bersih sekaligus membangun koneksi yang lebih bermakna dengan generasi muda. Ruang ini menjadi titik temu antara inovasi, budaya, dan keberlanjutan untuk membuka berbagai kemungkinan baru di masa depan,” kata Kenny dalam siaran persnya, Rabu.

Hyundai Motor Company menghadirkan HMS Micro Mobility X Game Zone “Elevate for the Future” di Hyundai Motor Studio (HMS) Senayan Park.

