Dari Genggaman Layar ke Wilayah Konflik: Bagaimana Narasi Melahirkan FTF

DEWASA ini terorisme tidak selalu lahir dari pertemuan rahasia, latihan bersenjata di tempat terpencil, atau indoktrinasi tertutup dalam ruang fisik. Dalam banyak kasus, terorisme justru tumbuh perlahan dari layar telepon genggam.

Dari sanalah gagasan disebarkan, emosi dibentuk, identitas digerakkan, dan keyakinan dipanaskan. Oleh karena itu, fenomena foreign terrorist fighter (FTF) tidak bisa lagi dibaca semata sebagai perpindahan orang menuju wilayah konflik, tetapi juga sebagai hasil dari perang narasi yang bekerja kuat di ruang digital.

Fenomena FTF memperlihatkan bahwa terorisme modern telah bergerak jauh melampaui batas negara. Seseorang tidak harus lahir di wilayah perang, hidup di tengah konflik, atau mengalami kekerasan secara langsung untuk merasa terpanggil menjadi bagian dari agenda ekstremisme global.

Yang kerap dibutuhkan hanyalah paparan narasi yang berulang, emosional, dan dibungkus dengan bahasa moral maupun keagamaan yang tampak meyakinkan. Di titik ini, kekuatan kelompok teror bukan hanya terletak pada senjata, tetapi pada kemampuannya menguasai cerita.

Media sosial memberi ruang yang sangat ideal bagi proses tersebut. Ia cepat, murah, personal, dan nyaris tanpa batas. Propaganda tidak selalu hadir dalam bentuk ceramah keras yang mudah dikenali, tetapi menyusup melalui video singkat, potongan testimoni, gambar heroik, narasi penderitaan, atau ajakan solidaritas yang tampak mulia.

Orang tidak langsung diajak melakukan kekerasan. Mereka lebih dahulu diajak percaya bahwa dunia sedang tidak adil, bahwa ada musuh bersama yang harus dilawan, dan bahwa bergabung dengan perjuangan tertentu adalah bentuk kemurnian iman, keberanian, bahkan kehormatan. Pada titik inilah media sosial berubah dari sekadar sarana komunikasi menjadi mesin penyebar makna.

Itulah yang membedakan fenomena FTF dari pola terorisme konvensional. Jika dahulu organisasi menjadi pusat gerak, kini narasi menjadi pusat gravitasi. Orang dapat merasa menjadi bagian dari perjuangan global meskipun belum pernah bertemu dengan jaringan inti.

Mereka merasa memiliki identitas kolektif, merasa dipanggil oleh sejarah, dan merasa menjadi bagian dari kelompok terpilih, padahal semuanya dibangun melalui konsumsi konten digital yang intens. Dunia maya pada akhirnya menjadi ruang tempat radikalisasi bekerja secara halus, bertahap, dan sering kali tidak segera terbaca oleh keluarga maupun lingkungan sosial terdekat.