JPNN.com - Lifestyle - Food

Dari Gula ke Fungsional, Era Baru Minuman Sehat Mulai Diminati

Kamis, 13 November 2025 – 13:51 WIB
Konsumen mulai beralih ke “super-drink”, minuman fungsional yang menyehatkan dan alami. Foto: Cha Co

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah gaya hidup serbacepat, konsumen modern mulai mencari minuman yang bukan hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan manfaat fungsional bagi tubuh.

Fenomena ini menandai pergeseran dari tren “teh kekinian” menuju era baru minuman fungsional atau super drink yang menyehatkan sekaligus nikmat.

Menurut Myra Suraryo, Founder & CEO ChaCo, tren ini mencerminkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap konsumsi harian.

“Konsumen modern, terutama mahasiswa dan para ibu, kini tidak hanya ingin ‘minum gula’. Mereka mencari minuman yang membantu mereka fokus saat belajar atau mendukung kesehatan keluarga,” ujar Myra, dalam keterangannya, Kamis (13/11).

ChaCo, salah satu pelopor minuman fungsional di Indonesia, hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Brand ini menonjolkan kualitas dan fungsi di atas sekadar rasa manis, dengan menghadirkan varian seperti “Zen Garden” yang menenangkan (calming) dan “Midnight Cha r Co.al Cloud” yang membantu detoksifikasi alami.

Konsep super drink menekankan pentingnya keseimbangan antara cita rasa dan manfaat kesehatan. Bagi mahasiswa, minuman penenang dapat membantu menjaga fokus dan mengurangi stres.

Sementara bagi para ibu, minuman dengan fungsi detoksifikasi menjadi pilihan sehat yang praktis dan aman bagi keluarga.

