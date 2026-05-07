Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Dari Hulu ke Hilir, Industri Investasi Emas Optimistis Tumbuh Tahun Ini

Kamis, 07 Mei 2026 – 15:20 WIB
Dari Hulu ke Hilir, Industri Investasi Emas Optimistis Tumbuh Tahun Ini - JPNN.COM
Kegiatan Rakernis yang digelar Kristalin Group di Jakarta. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Kristalin Group melalui Atrina Mining Trading, Yayasan Wakara (PT Waka Investama Abadi) dan Kisara Capital menargetkan startegi dengan mencapai penjualan emas positif di tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama (Dirut) Atrina Mining Trading Andito Prasetyowan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kristalin Grup tema ‘Penyelerasan teknis dan strategi tahunan serta paparan pencapaian target 2025 dan rencana target 2026’ di The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (6/5).

Industri investasi emas nasional menekankan penguatan ekosistem dari hulu ke hilir ini diharapkan memperkuat posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.

Baca Juga:

“Kami harap memperkuat strategi sales ataupun penjualan ke depan. Saya melihat peran tim sales sebagai penggerak utama pertumbuhan perusahaan, diperlukan fokus, konsisten, dan semangat untuk terus meningkatkan performa,” ujar Andito.

Dia juga menambahkan rakernis digelar untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah yang lebih efektif ke depan.

Sementara Chairman Grup Kristalin Arif Budi Setiawan meminta agar sinergitas setiap anak perusahaan dapat bermanfaat bagi banyak orang dan bisa bermanfaat menjadi aset nasional.

Baca Juga:

?Sementara Dewan Direksi Wakara, Junaidi menyoroti potensi besar pasar emas domestik saat ini. Di tengah koreksi indeks saham yang signifikan, emas terbukti menjadi komoditas yang tetap stabil dan terus diminati masyarakat sebagai alternatif investasi yang aman.

?"Kondisi global memang penuh tantangan, namun emas adalah instrumen yang relatif aman dibandingkan instrumen lain seperti obligasi atau saham yang sedang mengalami tekanan," ujar dia.

Kristalin Group menggelar rakernis untuk memantapkan strategi industri investasi emas yang akan tumbuh tahun ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Investasi Emas  Kristalin Ekalestari  Kristalin Group  industri 
BERITA INVESTASI EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp