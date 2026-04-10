Dari Jakarta ke Kota Besar, Jetour Mulai Gelar Pameran di Mal, Ada Diskon Besar

jpnn.com, JAKARTA - PT Jetour Sales Indonesia mengawali kuartal II 2026 melakukan sejumlah strategi guna memperkuat eksistensinya di pasar otomotif tanah air.

Salah satunya dengan menghadirkan rangkaian pameran mal yang dimulai Jakarta sebagai bagian dari upaya memperluas akses bagi konsumen terhadap lini SUV mereka di berbagai kota di Indonesia.

Mengusung tema “It’s Time to Resume Your Adventure”, pameran perdana itu digelar di Main Atrium East Mall, Grand Indonesia mulai 7-12 April 2026.

Seusai Jakarta Jetour akan menyambangi kota-kota besar lainnya seperti Pontianak, Bandung, dan Medan untuk memperkenalkan SUV andalannya.

Marketing Director PT JETOUR Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah mengungkapkan rangkaian ini tidak hanya menjadi ajang untuk menampilkan produk, tetapi momentum bagi mereka untuk semakin dekat dengan konsumen Indonesia yang mencari kendaraan untuk mendukung berbagai gaya hidup.

“Kami ingin memberikan kesempatan bagi konsumen untuk melihat lebih dekat dan mencoba langsung line-up unggulan SUV Jetour. Kami melihat kebutuhan konsumen saat ini tidak hanya sebatas kendaraan untuk mobilitas harian, tetapi juga kendaraan yang mampu menghadirkan kenyamanan dan keamanan dalam satu pengalaman berkendara,” ujar Moch Ranggy dalam siaran persnya, Jumat (10/4).

Dalam pameran ini, pabrikan asal Tiongkok itu membawa lini produk unggulannya, termasuk Jetour T2, Jetour Dashing, dan X70 Plus Inspira.

Jetour T2 dirancang untuk mendukung perjalanan di berbagai kondisi jalan. Lebih dari sekadar tampil tangguh, SUV asal China itu menempatkan safety sebagai fondasi utama, bukan hanya fitur pelengkap.