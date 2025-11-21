Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Dari Jauh, Persembahan Manis Milik Mario Ginanjar dan Andity

Jumat, 21 November 2025 – 07:17 WIB
Dari Jauh, Persembahan Manis Milik Mario Ginanjar dan Andity
Mario Ginanjar dan Andity saat peluncuran lagu Dari Jauh di Samsara, Bogor pada Kamis (20/11) malam. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dua penyanyi kenamaan, Mario Ginanjar dan Andity berkolaborasi lewat lagu terbaru yang bertitel Dari Jauh.

Lagu duet itu diperdengarkan untuk pertama kali di depan fan dan awak media dalam acara yang berlangsung di Samsara, Bogor pada Kamis (20/11) malam.

Pada momen tersebut, Mario Ginanjar pun mengungkap cerita di balik lagu Dari Jauh hingga akhirnya berkolaborasi dengan Andity.

Vokalis Kahitna itu mengatakan lagu Dari Jauh sudah diciptakan sejak lama, tepatnya ketika duduk di bangku sekolah.

"Lagu ini saya buat pas SMA, dibantu sama salah seorang guru," kata Dimas Ginanjar.

Penyanyi berusia 43 tahun itu kemudian membeberkan inspirasi di balik terciptanya lagu Dari Jauh.

Menurut Mario Ginanjar, lagu tersebut berkisah tentang pengalaman suka atau naksir terhadap seseorang pada zaman sekolah.

"Ceritanya, suka sama kakak kelas atau adik kelas, tetapi enggak berani ngomong, makanya mengagumi dari jauh," jelasnya.

Dua penyanyi kenamaan, Mario Ginanjar dan Andity berkolaborasi lewat lagu terbaru yang bertitel Dari Jauh.

