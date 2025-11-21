Dari Jauh, Persembahan Manis Milik Mario Ginanjar dan Andity

jpnn.com, JAKARTA - Dua penyanyi kenamaan, Mario Ginanjar dan Andity berkolaborasi lewat lagu terbaru yang bertitel Dari Jauh.

Lagu duet itu diperdengarkan untuk pertama kali di depan fan dan awak media dalam acara yang berlangsung di Samsara, Bogor pada Kamis (20/11) malam.

Pada momen tersebut, Mario Ginanjar pun mengungkap cerita di balik lagu Dari Jauh hingga akhirnya berkolaborasi dengan Andity.

Baca Juga: Kahitna dan Monita Tahalea Menyentuh di Titik Nadir

Vokalis Kahitna itu mengatakan lagu Dari Jauh sudah diciptakan sejak lama, tepatnya ketika duduk di bangku sekolah.

"Lagu ini saya buat pas SMA, dibantu sama salah seorang guru," kata Dimas Ginanjar.

Penyanyi berusia 43 tahun itu kemudian membeberkan inspirasi di balik terciptanya lagu Dari Jauh.

Baca Juga: Yovie Widianto Beri Pujian untuk SIMFES 2025

Menurut Mario Ginanjar, lagu tersebut berkisah tentang pengalaman suka atau naksir terhadap seseorang pada zaman sekolah.

"Ceritanya, suka sama kakak kelas atau adik kelas, tetapi enggak berani ngomong, makanya mengagumi dari jauh," jelasnya.