Dari Karyawan untuk Masyarakat, PNM Hadirkan Program RE3: Reduce, Re-love, Restyle

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyalurkan sebanyak 600 kilogram pakaian layak pakai melalui Program RE3 (Reduce, Re-love, Restyle), sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan perusahaan yang mengusung prinsip 3P (People, Planet, Profit).

Program ini menjadi wujud nyata kontribusi Insan PNM dalam memperpanjang siklus hidup pakaian sekaligus menghadirkan manfaat sosial langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

Melalui Aksi RE3, pakaian ini sampai ke warga Kampung Nelayan Cililitan, Yayasan ODGJ Al Fajar Berseri Bekasi, Gubug Ngaji Bantar Gerbang, hingga Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Melalui penyaluran ini, PNM menyaksikan bagaimana pakaian yang semula tersimpan kembali memiliki makna baru bagi para penerima.

Ucapan terima kasih yang tulus dan senyum saat menemukan baju yang pas menjadi gambaran sederhana tentang bagaimana kebaikan sekecil apa pun dapat berarti besar bagi mereka.

Salah satu penerima manfaat, Ratna Wiyah, mengungkapkan bahwa pakaian yang diterimanya sangat membantu kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Dia mengaku terharu karena bantuan tersebut datang dalam kondisi layak dan masih sangat baik digunakan.

“Terima kasih banyak, sekarang saya dapat kerudung dan baju-baju yang bagus. Ini sangat membantu kami," kata Ratna.