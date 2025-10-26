Close Banner Apps JPNN.com
Dari Kejuaraan Dunia Senam di Jakarta, Pesenam RI Diharapkan Bisa Berkembang

Minggu, 26 Oktober 2025 – 00:00 WIB
Pesenam putri Indonesia Salsabilla Hadi Pamungkas dan Alarice Mallica Prakoso saat tampil pada ajang FIG Artistic Gymnastics World Championships 2025 di Indonesia Arena, Jakarta. Foto: Dokumentasi JAGOC

jpnn.com, JAKARTA - Federasi senam Indonesia (FGI) termotivasi melahirkan banyak pesenam setelah gelar FIG Artistic Gymnastics World Championships 2025.

Ketum FGI Ita Juliati mengungkapkan bahwa pihaknya mencoba melakukan program pelatihan nasional jangka panjang untuk dongkrak prestasi senam Indonesia.

“Kami berencana menggelar training camp jangka panjang di Indonesia setelah berlatih di Jepang dan Rusia,” ujar Ita.

FGI sendiri memiliki kepemilikan penuh alat-alat inventaris setelah ajang FIG Artistic Gymnastics World Championships 2025.

Ditambah dengan adanya fasilitas Cibubur Youth Elite Center (CYTE) diharapkan bisa dimaksimalkan untuk bisa melahirkan bibit-bibit pesenam Indonesia ke depannya.

Terlebih FGI punya target untuk bisa menempatkan wakilnya di Olimpiade Los Angeles 2028 setelah sebelumnya Rifda Irfanaluthfi pada Paris 2024.

“Kami menargetkan di Olimpiade LA 2028 kami mengirimkan atlet dan bisa bersaing di sana,” ungkap Ita.

Pada ajang FIG Artistic Gymnastics World Championships 2025 tercatat tuan rumah menempatkan delapan wakil.

Federasi senam Indonesia coba dongkrak prestasi pesenam Indonesia setelah FIG Artistic Gymnastics World Championships 2025.

TAGS   Pesenam  Kejuaraan Dunia Senam  FIG Artistic Gymnastics World Championships  FIG Artistic Gymnastics World Championships 2025 

