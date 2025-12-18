Dari Lembah Gunung ke Ruang Dengar: Starrducc III Hadir untuk Musim Liburan

jpnn.com, JAKARTA - Setelah pencapaian luar biasa sepanjang tahun ini, Starrducc akhirnya siap merilis mini album terbaru bertajuk 'Starrducc III' pada 19 Desember 2025.

Mini album tersebut diluncurkan melalui label Jepang, P-VINE Records, sekaligus melanjutkan kolaborasi internasional Starrducc setelah dua single sebelumnya, 'Hujan Poyan' dan 'Garis Edar'.

”Album pendek ini rasanya seperti badai yang akhirnya reda, tenang tapi meninggalkan jejak. Enam lagu yang tumbuh dari cinta, kehilangan, dan segala hal di antaranya," kata Mirakei, vokalis Starrducc.

Starrducc lewat mini album Starrducc III menyuguhkan 6 lagu yang siap memanjakan telinga pendengar.

Band asal Bogor yang beranggotakan Mirakei, Adji (The Jansen), Bani (The Jansen), Andreas, dan Daniel itu mencoba menggabungkan musik dream pop dengan sedikit sentuhan bossanova dan jazz pada aransemen lagu.

"Jadi materi sekarang lebih terasa dreamy, dan cocok untuk menemani kita di perjalanan liburan Natal dan tahun baru," tambah Adji, pemain bass Starrducc.

Baca Juga: Starrducc Bertekad Gelar Tur ke Jepang

Album pendek Starrducc III menghadirkan warna pop romantis yang mengawang, penuh gema dan ruang, seperti menatap bintang di ketinggian lembah gunung. Dingin, menenangkan, namun menyimpan kesepian.

Starrducc mengeksplorasi pendekatan lirik yang emosional dan atmosferik, menjadikannya sebagai salah satu rilisan paling personal.