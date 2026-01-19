Close Banner Apps JPNN.com
Dari London, Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas Penertiban Kawasan Hutan

Senin, 19 Januari 2026 – 22:34 WIB
Dari London, Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas Penertiban Kawasan Hutan - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas melalui video conference untuk membahas perkembangan penertiban kawasan hutan nasional, dari London, pada Senin (19/1). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas melalui video conference untuk membahas perkembangan penertiban kawasan hutan nasional, pada Senin (19/1).

Rapat tersebut digelar di tengah agenda kunjungan kerja Presiden Prabowo di London, Inggris.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan rapat diikuti oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang berada di Jakarta.

Anggota kabinet yang hadir, yakni antara lain Jaksa Agung, Menteri Pertahanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara serta Kepala BPKP.

“Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas melalui video conference dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang berada di Jakarta,” ucap Teddy dalam keterangannya.

Teddy menyebutkan Prabowo memimpin rapat dengan didampingi jajaran menteri, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menurut dia, rapat secara khusus membahas progres kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

“Rapat membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo sejak Januari 2025, atau dua bulan setelah beliau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia,” kata dia.

