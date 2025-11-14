Dari Medan Tempur ke Jalan Raya, Pindad Ditunjuk Memproduksi Mobnas

Jumat, 14 November 2025 – 15:57 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Setelah bertahun-tahun menjadi nama besar di balik ranpur dan kendaraan taktis, PT. Pindad dipilih pemerintah sebagai produsen mobil nasional (mobnas).

Babak baru tengah ditulis dalam sejarah industri otomotif Indonesia.

Bukan rumor, itu adalah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang kini mulai dijalankan secara konkret.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap bahwa pembahasan teknis dan konseptual mobnas sudah dilakukan secara intensif bersama Pindad.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan seluruh fondasi utama—mulai dari jenis kendaraan, strategi harga, pemasaran, hingga aftersales—sudah dibedah satu per satu.

“Pembahasan konsep strategis demi mewujudkan arahan Presiden Prabowo agar Indonesia segera memiliki mobil nasional telah kami lakukan bersama Pindad,” kata Menperin Agus melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (14/11).

Konsep Pindad Disebut Sudah “Lengkap dan Siap”

Tak hanya bicara produk, Pindad juga diminta menyiapkan gambaran teknologi, proses produksi, hingga model pembiayaan.