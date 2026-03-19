Dari Meja Buka Puasa ke Kolaborasi Pariwisata, Cara Baru PIK Bangun Ekosistem Wisata Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang waktu berbuka, suasana hangat terasa dalam pertemuan para pelaku industri pariwisata dan aviasi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Bukan sekadar menanti azan magrib, percakapan yang mengalir justru mengarah pada satu hal yang lebih besar: bagaimana membangun masa depan pariwisata Jakarta yang lebih terhubung dan kompetitif.

Momentum Ramadan dimanfaatkan PIK Tourism Board untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Board of Airline Representatives in Indonesia (BARINDO), hingga InJourney Airports.

Pertemuan ini dikemas dalam suasana santai, namun menyimpan agenda strategis yang kuat.

Di tengah dinamika industri pariwisata yang terus berubah, pendekatan kolaboratif dinilai menjadi kebutuhan.

Destinasi tidak lagi berdiri sendiri, melainkan harus terhubung dengan ekosistem yang lebih luas—termasuk transportasi, aksesibilitas, hingga promosi lintas sektor.

Head of Tourism Development Agung Sedayu Group, Fenny Maria, menegaskan pentingnya kolaborasi tersebut.

“Kami percaya bahwa pengembangan destinasi tidak dapat dilakukan sendiri,” ujar Fenny.