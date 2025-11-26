Dari Pagi Siswa SD Menunggu Wali Kota Bandung yang Tak Jadi Datang, Parah

jpnn.com, BANDUNG - Video viral di Instagram memperlihatkan puluhan siswa sekolah dasar (SD) duduk di pinggir jalan.

Dalam narasi di video, para anak itu sedang menunggu kedatangan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Sayangnya sosok yang ditunggu itu tak kunjung datang. Padahal, para siswa sudah menunggu dari pagi sampai siang hari. Belakangan, diketahui jika siswa itu menunggu di kawasan SDN 117 Batununggal.

Dalam video tampak para siswa itu duduk di pinggir jalan di bawah sinar matahari.

Salah satu pedagang di SDN 117 Batununggal Rika membenarkan mengenai video tersebut yang terjadi pada Selasa (25/11/2025).

Dia menuturkan kejadian tersebut berawal dari informasi mengenai adanya kedatangan Farhan ke kawasan Buruan Sae yang tidak jauh dari sekolah.

Baca Juga: Farhan Memastikan Pembangunan Berkelanjutan Mulai Diterapkan di Kota Bandung

Setelah ada info tersebut para siswa yang selesai melaksanakan upacara kemudian diminta untuk keluar dan menyambut kedatangan Farhan.

"Dari pagi-pagi. Kan, seharusnya mah upacara aja mereka, tetapi karena ada Pak Wali jadi jangan dulu pulang. Itu juga sudah ada yang pulang sebagian," kata Rika, Rabu (26/11/2025).