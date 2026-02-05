Dari Pasar untuk Ekonomi Daerah, bank bjb Dorong UMKM Naik Kelas

jpnn.com, BOGOR - bank bjb terus memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat, termasuk pedagang pasar tradisional yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Pedagang pasar memiliki peran strategis dalam menjaga perputaran ekonomi, membuka lapangan kerja, serta menopang kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sebagai bentuk dukungan, bank bjb secara konsisten menghadirkan berbagai program yang mendekatkan layanan perbankan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Salah satunya melalui program bjb Sambang Pasar yang mengedepankan pendekatan personal dan edukatif.

Melalui program tersebut, bank bjb hadir langsung di tengah aktivitas pasar untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan layanan perbankan modern. Pada Rabu, 4 Februari 2026, kegiatan ini digelar di Pasar Gembrong Sukasari, Kota Bogor.

Kegiatan menyasar pedagang dan pengunjung pasar dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi perbankan.

Pasar Gembrong Sukasari dipilih karena memiliki aktivitas perdagangan yang dinamis dan menjadi salah satu pusat ekonomi masyarakat Kota Bogor.

Dalam kegiatan tersebut, pegawai bank bjb berinteraksi langsung dengan para pedagang untuk menggali kebutuhan usaha, mulai dari permodalan, pengelolaan transaksi, hingga pengembangan usaha jangka panjang.

Pendekatan ini memungkinkan pemberian solusi finansial yang sesuai dengan karakteristik masing-masing usaha.