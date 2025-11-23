Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Dari Pelari Elite hingga Keluarga Ramaikan Pertamina EcoRun 2025

Minggu, 23 November 2025 – 13:08 WIB
Dari Pelari Elite hingga Keluarga Ramaikan Pertamina EcoRun 2025 - JPNN.COM
Pertamina Eco RunFest merupakan komitmen Pertamina untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina resmi menggelar EcoRun 2025 di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (23/11).

Ribuan pelari dari berbagai wilayah pun sudah memenuhi GBK, Senayan sejak pagi.

Ajang lari berkonsep ramah lingkungan tersebut kembali menghadirkan euforia kompetitif sekaligus suasana hangat penuh gaya hidup sehat.

Baca Juga:

Di antara kerumunan, tiga peserta berbagi cerita yang menggambarkan beragam motivasi di balik setiap langkah.

Di kategori Half Marathon atau 21 kilometer (K), ada Matthew yang merupakan pelari elite asal Kenya, yang sudah dua kali mengikuti EcoRun.

“Buat saya, ikut dua kali half marathon di event EcoRun ini bukan cuma soal kecepatan, tapi saya merasa sangat nyaman mengikuti EcoRun ini," ujarnya.

Baca Juga:

Sementara itu, di kategori 10K, Arum, seorang pegawai swasta asal Bekasi mengaku baru tahun ini mengikuti EcoRun.

Menurutnya, EcoRun sangat rapi penyelenggaraannya jadi pelari-pelarinya juga tambah semangat.

Pertamina Eco RunFest merupakan komitmen Pertamina untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Pertamina Eco RunFest 2025  Anak Anak  pelari 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp