Dari Penjual Pulsa Keliling, Dua Anak Muda Mojokerto Bangun Dompet Digital

jpnn.com, JAKARTA - Dua anak muda asal Mojokerto, Jawa Timur, Muhammad Mahrus Ali dan Haris Triyanto, berhasil membuktikan mimpi besar bisa lahir dari langkah sederhana.

Berawal dari berjualan pulsa keliling, keduanya kini mendirikan PT Dompet Oke Digital dengan produk utama dompet digital bernama Okepay.

Perjalanan Mahrus dimulai sejak duduk di bangku SMA dengan menjual pulsa kepada teman dan tetangga. Setelah lulus, dia melanjutkan usaha sebagai sales pulsa yang setiap hari melayani agen kecil di berbagai daerah.

Dari pengalaman tersebut, Mahrus menyadari bahwa bisnis digital seharusnya lahir dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Bersama rekannya Haris, Mahrus kemudian merintis PT Dompet Oke Digital.

Melalui perusahaan ini, mereka meluncurkan Okepay, aplikasi dompet digital yang menyediakan layanan pembayaran listrik, air, BPJS, pembelian pulsa, kuota internet, hingga transfer uang dalam satu platform.

Okepay membidik segmen pengguna yang luas, mulai dari pelaku UMKM, ibu rumah tangga, hingga masyarakat di kota tier 2 dan 3.

“Bisnis digital bukan hanya aplikasi, tetapi soal kepercayaan dan solusi nyata,” ujar Mahrus Ali.

Meski demikian, perjalanan mengembangkan Okepay tidak selalu mulus. Tantangan datang dari sisi teknis aplikasi, membangun kepercayaan publik, hingga kepatuhan terhadap aturan ketat Bank Indonesia.