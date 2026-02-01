Dari Pesisir di Kaltim, PNM Dampingi Perempuan Menumbuhkan Ekonomi Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Jum’ah, nasabah PNM Mekaar Cabang Balikpapan bersama suaminya yang berprofesi sebagai nelayan, mengolah hasil tangkapan laut menjadi ikan asin.

Usaha rumahan tersebut kini menjadi sumber pendapatan keluarga dan telah dipasarkan tidak hanya di wilayah sekitar, tetapi juga ke luar pulau.

Usaha pengolahan ikan asin yang dijalankan Jum’ah mencerminkan peran perempuan pesisir dalam menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga.

Dengan memanfaatkan hasil laut yang tersedia, ia mampu menciptakan nilai tambah dan membuka peluang usaha berkelanjutan di lingkungannya.

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary menyampaikan wilayah pesisir memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama jika didukung oleh peran aktif perempuan dalam usaha mikro dan ultra mikro.

“Di banyak wilayah pesisir, perempuan berperan penting dalam mengelola dan mengembangkan usaha keluarga. PNM hadir untuk memberikan pendampingan usaha agar potensi tersebut bisa dimaksimalkan dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan keluarga,” ujar Dodot.

Dia menambahkan, pendampingan yang diberikan PNM tidak hanya mencakup permodalan, tetapi juga penguatan kapasitas usaha dan pengelolaan keuangan.

“Kami ingin usaha yang dijalankan para nasabah dapat tumbuh secara bertahap dan berkelanjutan, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah masing-masing,” tambahnya.