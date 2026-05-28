Dari Pisau Ibrahim ke Artificial Intelligence

Oleh: Mubasyier Fatah 

Kamis, 28 Mei 2026 – 10:12 WIB
Mubasyier Fatah, Pemerhati AI, Bendahara Umum PP ISNU. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kisah Nabi Ibrahim selalu dikenang sebagai simbol pengorbanan, ketaatan, dan keberanian melawan ego manusia. Dalam tradisi Islam, Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan putranya, sebuah ujian spiritual yang mengguncang logika manusia.

Namun, pada puncak ujian itu, Tuhan justru mengganti Ismail dengan seekor domba. Di sana, pengorbanan tidak dimaksudkan untuk memuliakan darah, melainkan untuk memerdekakan manusia dari penyembahan terhadap selain Tuhan.

Ironisnya, manusia modern justru menciptakan bentuk sesembahan baru yang jauh lebih halus: teknologi, data, dan algoritma.

Jika dahulu Ibrahim mengangkat pisau demi membuktikan bahwa Tuhan lebih tinggi daripada ego dan kepemilikan, maka manusia hari ini justru menyerahkan dirinya secara sukarela kepada sistem digital yang mengendalikan cara berpikir, memilih, bahkan mencintai.

Pisau Ibrahim tidak jadi melukai manusia, tetapi algoritma modern perlahan memotongkebebasan manusia tanpa disadari.

Pisau Ibrahim dan Makna Pengorbanan

Dalam sejarah agama-agama Abrahamik, kisah Nabi Ibrahim bukan sekadar cerita tentangseorang ayah dan anak. Ia adalah metafora besar tentang pertarungan manusia melawanketerikatan duniawi.

Ibrahim diminta melepaskan sesuatu yang paling dicintainya. Al-Qur’an menggambarkan momen spiritual itu sebagai ujian keimanan yang melampaui logika kepemilikan manusia:

