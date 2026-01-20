Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Dari PSG ke Liga Indonesia, Layvin Kurzawa Kian Dekat Menuju Persib Bandung?

Selasa, 20 Januari 2026 – 10:49 WIB
Dari PSG ke Liga Indonesia, Layvin Kurzawa Kian Dekat Menuju Persib Bandung?
Layvin Kurzawa digosipkan sedang menjalin komunikasi dengan Persib Bandung. Foto: REUTERS/Stephane Mahe.

jpnn.com - Persib Bandung berpotensi membuat kejutan besar di bursa transfer BRI Super League 2025/2026. Layvin Kurzawa segera merapat ke Kota Kembang?

Klub asal Jawa Barat itu dikabarkan segera mengamankan jasa mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) tersebut.

Kurzawa kabarnya sudah berada di tahap akhir negosiasi dengan Persib.

Kabar tersebut mencuat setelah media ternama Prancis, L’Equipe, melaporkan bahwa Kurzawa siap melanjutkan karier profesionalnya di Indonesia.

Jika tidak ada kendala, bek kiri berusia 33 tahun itu akan membela Persib hingga akhir musim Super League 2025/2026 atau sekitar lima bulan ke depan.

"Setelah kontraknya bersama Boavista berakhir pada musim panas lalu, Layvin Kurzawa siap memulai petualangan baru di Indonesia," tulis L’Equipe.

Kesepakatan antara kedua pihak bahkan sudah hampir rampung dan tinggal menunggu peresmian kontrak.

"Mantan pemain PSG dan AS Monaco tersebut diperkirakan akan segera meresmikan kepindahannya ke Persib Bandung," lanjut laporan itu.

