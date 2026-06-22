Dari Puncak Kerinci, Hasto Gelorakan Api Perjuangan Bung Karno

jpnn.com, KERINCI - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan ideologis seusai mencapai puncak Gunung Kerinci, Jambi, dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno.

Sembari mengibarkan bendera PDIP di puncak gunung api tertinggi di Indonesia itu, Hasto menjadikan momen ini sebagai simbol semangat perjuangan yang diwariskan oleh Proklamator RI Bung Karno dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Dalam rangka Bulan Bung Karno, bendera PDI Perjuangan berkibar dengan gagah perkasa di puncak Gunung Kerinci. Ini melambangkan tekad dan semangat juang untuk terus menyalakan api perjuangan Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (21/6).

Hasto mengatakan semangat tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata bagi Indonesia, mulai dari mencintai bumi, merawat pertiwi, hingga memperkuat keberpihakan kepada rakyat marhaen. Ia juga mengajak seluruh kader untuk menggelorakan semangat cinta tanah air dan menjadikan politik sebagai jalan pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Hasto, Megawati mengajarkan bahwa politik harus digerakkan oleh nilai-nilai Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

"Karena oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, kami diajarkan bahwa politik itu digerakkan oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan Megawati juga mengajarkan para kader untuk memiliki keyakinan politik, keteguhan sikap, dan keberanian dalam memperjuangkan kebenaran. Ia meyakini bahwa dari keteguhan akan lahir keberanian, dan pada akhirnya kebenaran akan menang.

"Dari keyakinan dan keteguhan itu akan lahir keberanian, dan dari keberanian akan lahir kebenaran, dan selanjutnya menciptakan kesabaran, hingga kebenaran Satyam Eva Jayate, pada akhirnya kebenaran akan menang," kata Hasto.