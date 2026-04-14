JPNN.com - Olahraga - All Sport

Dari Registrasi hingga Finish, bank bjb Kawal Sukses Semarang Mountain Race 2026

Selasa, 14 April 2026 – 12:37 WIB
Semarang Mountain Race 2026 sukses digelar, tarik ribuan pelari dan dorong sport tourism. Foto: bjb

jpnn.com, SEMARANG - Ajang Semarang Mountain Race 2026 berlangsung lancar dengan menghadirkan pengalaman berkesan bagi hampir dua ribu pelari trail dari berbagai daerah. Event ini menjadi salah satu magnet sport tourism yang kian diminati masyarakat.

Diselenggarakan di kawasan Gunung Ungaran, Semarang, kegiatan berlangsung selama tiga hari, 10–12 April 2026.

Seluruh rangkaian acara terpusat di The Wujil Resort & Conventions sebagai lokasi race pack collection (RPC), serta titik start dan finis seluruh kategori lomba.

Sejak hari pertama, atmosfer kompetisi sudah terasa dengan kehadiran para pelari dari berbagai kota. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi untuk menaklukkan lintasan alam yang menantang sekaligus menikmati keindahan lanskap pegunungan.

Sepanjang jalur lomba, peserta disuguhkan rute yang memadukan tanjakan, turunan teknis, serta panorama alam. Kondisi ini menjadikan Semarang Mountain Race tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sarana eksplorasi alam.

Kelancaran penyelenggaraan acara tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk bank bjb yang berperan dalam menyukseskan kegiatan ini.

Sebagai mitra strategis, bank bjb menghadirkan kemudahan akses bagi peserta, khususnya dalam proses mendapatkan tiket pendaftaran.

Program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat, terlihat dari tingginya minat terhadap kuota tiket yang disediakan. Skema yang ditawarkan memungkinkan peserta memilih produk simpanan sesuai kebutuhan sekaligus memperoleh akses mengikuti ajang ini.

TAGS   Semarang Mountain Race  Semarang Mountain Race 2026  Bank BJB  pelari 

